Strada piena di buche | anzichè ripararla il Comune la vieta a moto e scooter ecco perchè

Una strada dissestata e piena di buche rimane chiusa al traffico di moto e scooter, mentre il Comune decide di vietare il passaggio a questi veicoli. La decisione è stata presa in assenza di interventi di riparazione immediata, in attesa che un operatore privato si occupi di rifare l’asfalto. La strada continua a essere interdetta a due ruote e ciclomotori.

Possedere un'auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.

“Recluso in casa perché la strada è piena di buche per un uomo in carrozzina: per il Comune non esisto”La strada in cui vive Giovanni Alagna è troppo dissestata e piena di buche per una persona che vive in sedia a rotelle come lui, per questo è...

