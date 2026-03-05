Stefano De Martino la notizia ufficiale dopo l’esordio di Stasera tutto è possibile

La serata televisiva di mercoledì 4 marzo 2026 ha regalato una sorpresa inattesa negli equilibri del prime time. A conquistare il pubblico è stata Stasera Tutto è Possibile. Un risultato che ha permesso al programma di diventare il titolo più visto della serata, segnando un vero exploit per il conduttore Stefano De Martino, sempre più protagonista della prima serata televisiva. Nel suo debutto nella nuova collocazione su Rai2 ha registrato circa 2,6 milioni di spettatori con il 16,8% di share. Il successo del varietà comico-familiare ha ridisegnato gli equilibri tra le principali reti generaliste. Su Rai1 il film evento Il mio nome è Riccardo Cocciante si è fermato attorno al 10,5% di share, mentre su Canale5 la seconda stagione della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi ha raggiunto il 13,4%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

