' Stasera tutto è possibile' spunta un video del fuorionda | ecco cosa succede davvero durante la pubblicità

Stasera tutto è possibile è tornato in onda ieri sera su Rai Due, con Stefano De Martino alla guida. Durante la trasmissione è stato diffuso un video del fuorionda, che mostra cosa accade effettivamente dietro le quinte, durante le pause pubblicitarie. Il video ha attirato l’attenzione degli spettatori, offrendo uno sguardo inedito su quanto avviene mentre il programma si interrompe.

Ieri, 4 marzo 2026, su Rai Due è tornato in onda “Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da Stefano De Martino (qui le pagelle della puntata). Il programma condotto dal presentatore partenopeo ha riscosso grande successo: ben 2.318.000 spettatori pari al 16.8% di share. Tra gli ingredienti principali c'è sicuramente la grande sintonia tra i protagonisti della trasmissione, tra cui Brenda Lodigiani. L'attrice e imitatrice è stata ripresa da una persona presente nel pubblico e poi pubblicata sui social proprio durante un fuorionda del programma. Il risultato? Esilarante, con una Lodigiani che balla scatenata. “I fuorionda restano sempre la parte migliore di questa trasmissione”, scrive l'autore del video. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo, spunta un fuorionda assurdo di Laura Pausini: cosa ha detto davvero? La frase sulla droga spiazza ma è vera?La prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo è scivolata via senza incidenti, tra ritmo serrato e grande sintonia sul palco.

Leggi anche: Fuorionda di Alicia Keys e Ramazzotti a Sanremo durante la pubblicità per l’errore tecnico, Conti: “Che figura”

Tutto quello che riguarda Stasera tutto.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Stasera tutto è possibile, Lorella Cuccarini e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del 4 marzo; Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4); Stasera tutto è possibile, il ritorno di Stefano De Martino su Rai2: gli ospiti della prima puntata.

Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino torna per il mutuo (9), 'Gerry Scotti' funziona (7), lo Rai ha già il DopoFestival (8)Il divertimento non è mancato nella prima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile in onda il 4 marzo, ottimo De Martino, il finto Scotti fa sorridere ... libero.it

Stasera Tutto È Possibile, il ritorno di De Martino fa impazzire il web: Seratonina pura. E spunta una proposta per SanremoWeb impazzito per il ritorno in Tv del comic show: Alla fine di ogni puntata arrivo sull'orlo della paresi facciale. libero.it

Stasera tutto è possibile fa BOOM di Ascolti su Rai 2 #step #staseratuttoèpossibile #stefanodemartino - facebook.com facebook

Stefano #DeMartino leader in prima serata con Stasera tutto è possibile. Bene #Chilhavisto #ascolti #tv #share #ascoltitv #5marzo #iltempoquotidiano x.com