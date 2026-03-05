Stasera, nello spettacolo televisivo, Stefano De Martino torna sul palco, ricevendo un voto di 7 nelle pagelle. Il programma viene descritto come troppo napoletano, con un punteggio di 8, evidenziando un tono locale e conviviale. De Martino si rivolge al pubblico con parole di saluto, affermando di essere tornato dopo un addio caratterizzato dalle lacrime, ma ora con un sorriso.

“Ci siamo lasciati con le lacrime e ci ritroviamo col sorriso”, così Stefano De Martino dà nuovamente il benvenuto al pubblico di Stasera tutto è possibile. Il titolo della puntata è Step Back, a evidenziare il ritorno su Rai 2 di un programma tanto amato. Siamo giunti alla dodicesima edizione e, probabilmente, si tratterà davvero dell’ultima condotta dal presentatore partenopeo. Il prossimo anno sarà impegnato con Sanremo 2027 e, chi sa, magari con un altro progetto che andrà a sostituire Affari Tuoi. Del resto ha più volte precisato di non volersi legare per troppo tempo a uno show. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, le pagelle: perché De Martino è tornato (7), programma troppo napoletano (8)

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)La prima puntata della dodicesima edizione di ‘Stasera Tutto è Possibile’, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, ha nel cast Biagio Izzo,...

Stasera tutto è possibile, quando inizia il programma di Stefano De MartinoStefano De Martino non si ferma e si prepara a tornare in tv con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Tutti gli aggiornamenti su Stasera tutto.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Stasera tutto è possibile, Lorella Cuccarini e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del 4 marzo; Con Stefano De Martino... Stasera tutto è possibile (pensando a Sanremo 2027); Risate senza freni: torna Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino torna per il mutuo (9), 'Gerry Scotti' funziona (7), lo Rai ha già il DopoFestival (8)Il divertimento non è mancato nella prima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile in onda il 4 marzo, ottimo De Martino, il finto Scotti fa sorridere ... libero.it

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioniStefano de Martino torna alla conduzione di Stasera tutto è possibile 2026, il comedy show di successo di Rai2. superguidatv.it

Chi ha visto “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino Piaciuto - facebook.com facebook

Il “Golden Step” poteva vincerlo solo che lui: Giovanni Esposito Siamo ora in diretta su #Rai2 e #RaiPlay con #STEP! #Staseratuttoepossibile x.com