Stasera ovulo pièce comica al teatro Angioino di Mola

La Compagnia Teatro d'Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto, e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari, Sabato 21marzo 2026 h.21 La Compagnia Peppino Mancini in " Stasera Ovulo" di Carlotta Clerici, regia Mimmo Capozzi, con Marianna Mariano. Una piéce comica di grande successo di critica e pubblico che indaga sulle problematiche della maternità "over 35" e della sterilità femminile; una tematica che l'odierno stile di vita rende più che mai attuale.

"Stasera ce la prendiamo comica": sul palco del teatro Jolly Manlio DovìDomenica 1 febbraio al teatro Jolly va in scena "Stasera ce la prendiamo comica".

“Stasera ovulo”: uno spettacolo teatrale per realizzare aule multisensoriali per ragazzi autisticiFASANO - Continua la raccolta fondi avviata dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano per dotare ben quattro istituti scolastici di aule...