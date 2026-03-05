Starmer nella bufera | mentre fa il duro con Trump 3 funzionari laburisti in manette come spie della Cina

Ecco qua: mentre Keir Starmer – che ultimamente non naviga proprio in acque tranquille – gioca a fare il duro con Trump, tre funzionari del Partito Laburista sono stati arrestati con l'accusa di aver agito come spie per la Cina. Le autorità hanno annunciato che i tre sono stati fermati in diverse operazioni e sono ora sotto inchiesta. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell'ambiente politico e mediatico.

Il primo ministro del Regno Unito è sotto schiaffo: sfida gli Usa sull'Iran ma intanto Pechino gli s'infiltra nel partito. Ecco qua: mentre Keir Starmer – che ultimamente non naviga proprio in acque tranquille – gioca a fare il “duro e puro” sullo scacchiere internazionale, tentando di dare lezioni di moralità a Donald Trump ostacolando l’asse americano nel conflitto con l’Iran, la realtà gli esplode tra le mani proprio in casa sua. È notizia di queste ore, e la rilancia il Corriere della sera sul suo sito online, che Il governo laburista è travolto da uno scandalo di spionaggio che ha il sapore amaro del tradimento: tre funzionari del partito sono stati arrestati con l’accusa di aver servito gli interessi di Pechino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

