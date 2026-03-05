Starmer invia in Qatar altri 4 caccia

Il Qatar ha comunicato di aver intercettato 13 missili e 4 droni in diverse ondate durante la giornata. Contestualmente, il governo britannico ha annunciato l’invio di ulteriori aiuti militari, inclusi quattro caccia. La notizia arriva poco dopo che il premier britannico ha confermato l’invio di queste risorse. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni crescenti nella regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Starmer non segue Trump: No alla guerra diretta all'Iran, abbiamo imparato la lezione dell'IraqIl primo ministro britannico: Non voglio coinvolgere Il Regno in un conflitto senza basi legali e obiettivi certi ... huffingtonpost.it

Iran, Starmer: Il Regno Unito non entrerà in guerra senza un pianoIl primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non entrerà in guerra senza una base legale chiara e un piano solido. Parlando al Question Time alla Camera dei Comuni, Starm ... lanuovasardegna.it

