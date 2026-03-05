Stampa inglese contro Fabrizio Romano | ha elogiato il ruolo umanitario dell’Arabia Saudita video

La stampa inglese ha rivolto critiche a Fabrizio Romano, giornalista italiano specializzato in calciomercato, in seguito alle sue dichiarazioni in cui ha elogiato il “ruolo umanitario” dell’Arabia Saudita. Romano ha ricevuto commenti negativi sui social e sui mezzi di comunicazione britannici, che hanno messo in discussione le sue parole e il suo supporto pubblico alla posizione del paese. La discussione si è concentrata sulle sue affermazioni recenti.

Fabrizio Romano, noto giornalista italiano esperto di calciomercato, è stato oggetto di forti critiche mediatiche e sui social per il suo appoggio all'Arabia Saudita. Il motivo? Ha pubblicato su X un video in cui elogiava il Paese per il ruolo umanitario e promuovendo sui propri canali anche il King Salaman humanitarian aid e il KS Relief center, illustrando i piani dell'associazione. La bufera è nata a seguito di un fenomeno chiamato sportwashing, ossia il tentativo di migliorare la percezione dello Stato arabo attraverso le discipline atletiche come il calcio. Romano ha promosso i centri di soccorso in 13 Paesi, incluso lo Yemen, ma anche programmi sanitari contro le malattie, strutture per bambini e di riabilitazione per chi ha subito il dramma della guerra, tutte a nome dell'organizzazione saudita.