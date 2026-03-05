Stalker seriale | 5 mesi di pena poi ricomincia a molestare

Un uomo di 54 anni, già condannato in passato per stalking, è stato condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione in un processo a Reggio Emilia. Dopo aver scontato la pena, l’uomo ha ripreso le molestie. La vicenda riguarda comportamenti persecutori ripetuti nel tempo, che hanno portato alla condanna nel procedimento giudiziario.

Un uomo di 54 anni, già noto alle autorità per precedenti condanne per stalking, ha ricevuto una sentenza di cinque mesi e dieci giorni di reclusione in un processo svoltosi a Reggio Emilia. Nonostante la condanna, l’uomo ha continuato le sue azioni ossessive contro una nuova vittima, una donna di 30 anni impiegata in un esercizio pubblico, portando i Carabinieri di Novellara ad aprire una nuova indagine. Le vittime hanno espresso il loro scontento verso la mitezza della pena inflitta, mentre esperti psichiatrici segnalano la necessità di un monitoraggio costante del soggetto a causa della sua diagnosi di schizofrenia paranoide. La situazione si è complicata ulteriormente quando l’indagato ha iniziato a monitorare i movimenti della nuova vittima, arrivando a compiere gesti osceni durante il giorno davanti al luogo di lavoro della donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Arrestato il giovane stalker seriale di donneE’ stato sottoposto al divieto di avvicinamento alle sue vittime, con l’aggiunta del divieto a condurre veicoli, praticamente con la sospensione...

"Pene troppo miti allo stalker seriale"Nuovi provvedimenti giudiziari per l’uomo di 54 anni, di Novellara, già condannato in un paio di processi per stalking, ma che non sembra voler...

'Stalker seriale e recidivo', nuova misura cautelare nel ReggianoStalker seriale e recidivo. E' l'accusa nei confronti di un 55enne, residente in un Comune della bassa reggiana, già destinatario in passato di provvedimenti giudiziari e finito al centro di un'indagi ... ansa.it

Lei non invia più foto intime, lui la perseguita: chiesta la condanna di 5 mesi per lo stalkerIl pubblico ministero ieri ha chiesto la condanna a 5 mesi e 10 giorni. Si erano conosciuti per l'hobby in comune: quello di scambiarsi foto intime e, all'occasione, qualcosa di più. Tutto procedeva ... ilgazzettino.it

'Stalker seriale e recidivo', nuova misura cautelare nel Reggiano. 'Da luglio a gennaio ha perseguitato la dipendente di un negozio' #ANSA x.com

