A Casalgrande torna il festival dedicato alla parità di genere, in programma fino al 15 marzo. La manifestazione, alla sua seconda edizione, coinvolge artisti e performer in eventi di musica, teatro e arte che cercano di stimolare il confronto tra donne e uomini. Tra le iniziative, un’installazione intitolata

"Un minuto di rumore": a Casalgrande torna il festival per la parità di genere. Da oggi e fino al 15 marzo, va in scena la seconda edizione del festival che promuove il dialogo tra donne e uomini attraverso l’arte, la musica e il teatro. Dopo l’accoglienza della prima edizione, torna "Un Minuto di Rumore", il festival dedicato alla parità di genere ideato dal Teatro Fabrizio De André, in collaborazione con il Comune di Casalgrande. Nato dall’esigenza di approfondire il tema della disparità e della violenza di genere all’indomani di tragici fatti di cronaca, il festival sceglie quest’anno di allargare i propri orizzonti, coinvolgendo attivamente il mondo maschile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stai zitta!" è il campanello d’allarme. È qui che inizia la discriminazione

Lite sul crocifisso, caos in consiglio comunale a Firenze. Mossuto a Biti: “Stai zitta”. Arriva la polizia municipaleFirenze, 2 marzo 2026 – Una battuta sul crocifisso e in consiglio comunale scoppia il caos.

"Stai zitta." Due parole che non avrebbero mai dovuto risuonare in un'aula istituzionale. Eppure è quello che un consigliere della Lega ha rivolto a Caterina Biti, assessora del Comune di Firenze, durante il Consiglio comunale di Palazzo Vecchio. Solidarietà p - facebook.com facebook

“Stai zitta. Quando parlo io devi stare zitta”. In consiglio comunale a Firenze il capogruppo della Lega lo urla a un’assessora, a pochi centimetri dal volto. La seduta viene sospesa. In aula, fino a pochi minuti prima, c’erano anche delle scolaresche. x.com