Stadio della Lazio vuoto? E Lotito insulta il cronista

Da agi.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori da Palazzo San Macuto, fotografi e giornalisti si sono trovati di fronte a uno stadio della Lazio vuoto, suscitando sorpresa tra chi seguiva la scena. Nel corso dell'evento, il presidente della società ha rivolto insulti a un cronista presente, creando un momento di tensione. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un episodio di confronto diretto.

AGI - Grande sorpresa e stupore tra fotografi e giornalisti fuori Palazzo San Macuto questa mattina. Il presidente e patron della Lazio, Claudio Lotito, giunto per l'audizione in Commissione antimafia, dove doveva essere ascoltato anche il presidente del Verona, Italo Zenzi, ha risposto male a un cronista. Alla domanda su quando finirà questo periodo nero per la Lazio, con lo stadio vuoto (ieri sera in Coppa Italia i tifosi biancocelesti non sono entrati e la partita con l'Atalanta si è giocata davanti ai soli 5mila supporter bergamaschi), Lotito si è girato verso il giornalista è gli ha gridato: "Quando finirà la gente come te che va girando. 🔗 Leggi su Agi.it

