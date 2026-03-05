Sporting Braga-Sporting Lisbona sabato 07 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Leoni vittoriosi al Municipal?

Sabato 7 marzo 2026 alle 19:00 si giocherà il match tra Sporting Braga e Sporting Lisbona, valido per la venticinquesima giornata di Primeira Liga. Le formazioni sono state annunciate e si discutono le quote e i pronostici. La partita si svolge al Municipal e potrebbe influenzare la corsa al titolo, che si deciderà anche con l’incontro tra Benfica e Porto in programma domenica.

La giornata numero 25 di Primeira Liga potrebbe essere molto importante per l'assegnazione del titolo: domenica ci sarà infatti Benfica-Porto e il giorno prima ci sarà anche la sfida tra Sporting Braga e Sporting Lisbona. Una tappa difficile ma potenzialmente fondamentale per i Leoni: se riuscissero a vincere al Municipal, andrebbero a un solo punto.