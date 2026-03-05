Sport e giornalismo pugliesi in lutto | addio a Christian Cesario

Il mondo dello sport e del giornalismo pugliesi piange la scomparsa di Christian Cesario, che si è spento a 33 anni nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo. Cesario era l'addetto stampa della Joy Volley, squadra di pallavolo di Gioia del Colle. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e appassionati della disciplina.

L'addetto stampa della Joy Volley, società di pallavolo di Gioia del Colle si è sentito improvvisamente male mentre era a cena con la squadra Una brutta notizia ha colpito il mondo dello sport e del giornalismo pugliese. Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo, è venuto a mancare a soli 33 anni Christian Cesario, l'addetto stampa della Joy Volley, società di pallavolo di Gioia del Colle. che milita in Serie A3. Cesario, originario di Taranto, si è sentito improvvisamente male durante una cena con staff e squadra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi ogni tentativo di salvarlo è stato vano. La sua prematura scomparsa ha destato un'ondata di commozione in tutto l'ambiente del giornalismo pugliese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Addio a Christian Cesario: il giornalismo sportivo tarantino perde una giovane voceIl mondo del giornalismo e dello sport tarantino è in lutto per la prematura scomparsa di Christian Cesario, morto all’età di soli 33 anni.

Christian Cesario muore a 33 anni a Gioia del Colle: il malore improvviso al palazzetto, giornalismo in luttoUna giornata di lavoro come tante, poi il silenzio improvviso che gela un intero ambiente professionale.

