Sporcizia di ogni genere nelle cantine di via Ghedini interviene Atc | operazione straordinaria di pulizia sgombero

Atc ha avviato un’operazione straordinaria di pulizia e sgombero nelle cantine di via Ghedini, dove sono stati trovati numerosi rifiuti di vario genere. Le aree sono state occupate da tavole di legno accatastate, secchi pieni di immondizia, vestiti dismessi, vecchie biciclette arrugginite e altri materiali di scarto. L’intervento mira a rimuovere tutta la sporcizia presente nelle cantine.

Tavole di legno accatastate contro il muro, un'infinita quantità di secchi ricolmi di immondizia e materiale di scarto, stracci e vestiti in disuso, vecchie biciclette ormai arrugginite e rifiuti di vario tipo. Si presentavano così, alla vista, le cantine di un complesso di edilizia sociale di via Ghedini, nel quartiere di Torino Regio Parco: un ritratto dell'incuria immortalato con un video nel febbraio scorso, pubblicato sui social da Mino Bartolomeo Giachino. Una denuncia, suggerita dai residenti, e un appello a cui ha risposto nella giornata di giovedì, 5 marzo, il presidente di Atc Maurizio Pedrini: “Segnalazioni legittime”, avviate le pulizie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

