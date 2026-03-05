Sporcizia di ogni genere nelle cantine di via Ghedini interviene Atc | operazione straordinaria di pulizia sgombero

L’ATC ha avviato un intervento straordinario nelle cantine di via Ghedini per rimuovere una vasta quantità di rifiuti e materiale abbandonato. Sono stati sgomberati secchi pieni di immondizia, vestiti usati, vecchie biciclette arrugginite e vari rifiuti di ogni genere. La zona, precedentemente ricoperta di sporcizia e oggetti abbandonati, è stata oggetto di una pulizia approfondita.

Tavole di legno accatastate contro il muro, un'infinita quantità di secchi ricolmi di immondizia e materiale di scarto, stracci e vestiti in disuso, vecchie biciclette ormai arrugginite e rifiuti di vario tipo. Si presentavano così, alla vista, le cantine di un complesso di edilizia sociale di via Ghedini, nel quartiere di Torino Regio Parco: un ritratto dell'incuria immortalato con un video nel febbraio scorso, pubblicato sui social da Mino Bartolomeo Giachino. Una denuncia, suggerita dai residenti, e un appello a cui ha risposto nella giornata di giovedì, 5 marzo, il presidente di Atc Maurizio Pedrini: “Segnalazioni legittime”, avviate le pulizie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

