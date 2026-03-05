Splendida Cornice | da Sanremo Ditonellapiaga Bambole di Pezza e Gianna Pratesi

Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma culturale condotto da Geppi Cucciari. La trasmissione, che riprende dopo la pausa per il Festival di Sanremo, presenta interventi di Ditonellapiaga, Bambole di Pezza e Gianna Pratesi. La puntata si svolge nella cornice di una serata dedicata alla musica e alla cultura italiana.

Spazio al cinema con un'intervista alla star internazionale Susan Sarandon e all'attrice Matilda De Angelis. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 5 marzo 2026 Dopo la settimana di pausa per Sanremo, Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 5 marzo, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il varietà culturale della prima serata di Rai 3.

Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari, torna in onda questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Rai 3.

Tra collegamenti internazionali, musica, danza e arte, stasera Splendida Cornice porta Rai Cultura nelle case degli spettatori con Susan Sarandon e Matilda De Angelis.

Ritorna domani giovedì 5 marzo alle 21.20 su Rai 3 l'appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari.

