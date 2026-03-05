Spettacolo puro in Newcastle-Manchester Utd E il gol al 90' è una perla

A St. James' Park si è assistito a uno spettacolo intenso tra Newcastle e Manchester United, con molte emozioni e azioni che hanno coinvolto entrambe le squadre. Durante la partita si sono verificati momenti di tensione, con simulazioni e espulsioni, mentre le parate dei portieri hanno tenuto alta la suspense. Al 90' è arrivato un gol spettacolare che ha chiuso la partita in modo memorabile.

Succede di tutto a St. James' Park tra Newcastle e Manchester United: simulazioni, espulsioni, parate incredibili e gol scenografici. I Magpies vincono 2-1 e risalgono una classifica che piange ugualmente. Brutta frenata invece per i Red Devils, che però ringrazia il Chelsea, trionfante sull'Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

