Spettacolo Animaeterna | a Pescara la sfida tra intelligenza e anima umana

Nell'auditorium Cerulli a Pescara, i Naufraghi Inversi presentano lo spettacolo Animaeterna durante la giornata internazionale della donna. La performance combina poesia, musica e canto con l’obiettivo di far riflettere su aspetti legati all’intelligenza e all’anima umana, coinvolgendo il pubblico in un percorso artistico e emotivo. L’evento si svolge in un momento di celebrazione dedicato alle donne.

Nella giornata internazionale della donna, all'auditorium Cerulli, i Naufraghi Inversi portano in scena un viaggio tra poesia, musica e canto per riscoprire ciò che ci rende vivi. Arriva il prossimo 8 marzo, "Animaeterna", la nuova, intensa performance teatrale prodotta da Naufraghi Inversi (già acclamati per il successo di ItinerDante). Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Eugenio Di Fraia, e si propone come un baluardo di bellezza e sensibilità contro l'automatismo di un futuro sempre più impersonale.

