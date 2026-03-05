Spello torna a diventare capitale del cinema

Spello si prepara a ospitare la XV edizione del “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema”, che si terrà dal 6 al 15 marzo 2026. La manifestazione torna a mettere al centro l’attenzione sul mondo del cinema e sui professionisti che contribuiscono alla sua realizzazione. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati e gli operatori del settore.

