Speed skating Serena Pergher dà forfait ai Mondiali sprint | cosa è successo

Serena Pergher ha deciso di non partecipare ai Mondiali sprint di speed skating all'ultimo minuto. La atleta italiana ha annullato la sua presenza prima della competizione, senza fornire dettagli specifici sulle ragioni di questa scelta. La sua assenza si aggiunge a una giornata caratterizzata da cambiamenti improvvisi tra gli atleti iscritti. La decisione ha sorpreso gli organizzatori e gli appassionati di questo sport.

La velocità non è per tutti. Ma le atlete azzurre hanno dimostrato di poter fare molto bene ai nello speed skating e la speranza è che ciò possa succedere anche ai Mondiali sprint 2026 di pattinaggio di velocità, che sono iniziati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi. E proprio nella serata di oggi, è scattato un caso relativo Serena Pergher. L’azzurra risultava regolarmente inserita nella lista di partenza dei 500 metri femminili, ma alla fine non ha partecipato alla competizione. E stasera dovevano disputarsi anche i 1000 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Perché Serena Pergher ha dato forfait ai Mondiali sprint: rinuncia dell’ultimo minutoAi Mondiali sprint 2026 di speed skating, scattati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, Serena Pergher risultava...

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi, Pergher fermata da un problema muscolare

Una selezione di notizie su Serena Pergher.

Temi più discussi: Riconoscimenti al merito sportivo a Serena Pergher e Michele Malfatti; Speed skating, Jordan Stolz vuol lasciare il segno nei Mondiali sprint e non solo….Pergher osservata speciale; Serena Pergher e Michele Malfatti, due campioni che parlano mocheno. L'abbraccio di Sant’Orsola Terme; Sant’Orsola accoglie gli eroi olimpici mocheni: è festa per Michele Malfatti e Serena Pergher.

Perché Serena Pergher ha dato forfait ai Mondiali sprint: rinuncia dell’ultimo minutoAi Mondiali sprint 2026 di speed skating, scattati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, Serena Pergher risultava regolarmente ... oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: La polacca Baran va al comando con 1'\1854, terza la cinese Yu con 1'2169 20.30: La tedesca Franzen fa ... oasport.it

HEERENVEEN IRIDATA Vi ricordate il podio olimpico sfiorato da Serena Pergher a #MilanoCortina2026 Sarà proprio lei a inaugurare i Mondiali sprint e allround di pattinaggio di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi! Insieme a Maybritt Vigl, dalle 1 - facebook.com facebook

HEERENVEEN IRIDATA Vi ricordate il podio olimpico sfiorato da Serena Pergher a #MilanoCortina2026 Sarà proprio lei a inaugurare i Mondiali sprint e allround di pattinaggio di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi! Insieme a Maybritt Vigl, dalle 1 x.com