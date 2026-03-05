Speed skating Mondiali sprint | Vigl e Di Stefano lontani dalla top 10 La classifica

Ai Mondiali sprint di speed skating, la prima giornata si conclude con Vigl e Di Stefano lontani dalla top 10. La competizione si svolge sulla pista di Heerenveen, nota per la sua storia e la sua importanza nel circuito internazionale. Nessuno dei due atleti italiani riesce a entrare nelle posizioni di vertice, e la classifica finale ancora deve essere definita.

L’Italia non spicca ai Mondiali sprint di speed skating: Vigl e Di Stefano sono ben lontani dai primi in classifica nella prima giornata Si accendono i riflettori su Heerenveen, una pista meravigliosa e storica, un palcoscenico unico dove vanno in scena i Mondiali di speed skating. Si parte oggi con lo sprint, sui 500 e 1000 metri, con Maybritt Vigl a rappresentare l’Italia al femminile e Daniele Di Stefano al maschile. Ma non è stata una giornata eccezionale per i velocisti azzurri. Già alla prima serie, si è capito che le cose non sarebbero andate benissimo. Vigl, infatti, si è piazzata in 20esima posizione e con un distacco di 2.25 su Femke Kok, prima in casa, a rappresentare i Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Sportface.it

