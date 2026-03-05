La prima giornata dei Mondiali sprint 2026 di speed skating si è conclusa con le performance di Daniele Di Stefano e Maybritt Vigl, che attualmente guidano le rispettive classifiche. Le competizioni si sono svolte oggi con diverse eliminatorie e finali, permettendo ai partecipanti di mostrare le proprie capacità sulla pista. I risultati della giornata indicano i leader provvisori dopo le prime gare ufficiali.

Tra gli uomini doppia affermazione del neerlandese Jenning De Boo, primo sia sui 500 in 33.78 sia sui 1000 in 1:06.52, il quale comanda con 67.040, andando a precedere lo statunitense Jordan Stolz, secondo in entrambe le gare con 34.13 e 1:07.14, per un totale di 67.700, ed il cinese Zhongyan Ning, quarto sulle singole distanze in 34.36 e 1:07.61, ma terzo assoluto con 68.165. Combatteranno per il podio certamente anche il neerlandese Joep Wennemars, settimo sui 500 in 34.57 e terzo sui 1000 in 1:07.37, per un totale di 68.255, ed il canadese Laurent Dubreuil, terzo nella gara breve in 34.26 ma quinto sulla doppia distanza in 1:08.35, per complessivi 68. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Daniele Di Stefano e Maybritt Vigl inseguono dopo la prima giornata dei Mondiali sprint

Speed skating, Mondiali sprint: Vigl e Di Stefano lontani dalla top 10. La classificaL’Italia non spicca ai Mondiali sprint di speed skating: Vigl e Di Stefano sono ben lontani dai primi in classifica nella prima giornata Si accendono...

Leggi anche: LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi, Pergher fermata da un problema muscolare

Contenuti utili per approfondire Speed skating Daniele Di Stefano e....

Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Quel sogno chiamato Olimpiade: tutti in piedi per Daniele Di Stefano; Pista lunga, cinque italiani al via dei Mondiali Sprint e Allround di Heerenveen - FISG.

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Di Stefano e Vigl lontani dai primi nei 500, Pergher fermata da un problema muscolareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34: La polacca Baran va al comando con 1'\1854, terza la cinese Yu con 1'2169 20.30: La tedesca Franzen fa ... oasport.it

LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: colpaccio di Ning! Battuto Stolz con il record olimpico, 5° Di StefanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Il nostro Daniele Di Stefano alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, è stato fantastico. Bravo, giovane, talentuoso e romano di Ladispoli. Grazie per le emozioni. #milanocortina #danieledistefano #olimpiadiinvernali #olimpicgames #pattinaggiodivelocità Agnese - facebook.com facebook

Una pena...tenía esperanzas en Di Stefanoquedan ya pocas ocasiones de medalla para . A ver si en el Bob a 4... x.com