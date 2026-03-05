Spedizione subacquea nel lago ghiacciato

Una spedizione subacquea si è svolta nel lago ghiacciato di Antermoia, situato nel massiccio del Catinaccio nelle Dolomiti. Gli esploratori hanno affrontato temperature molto basse durante l’immersione sotto la superficie congelata. L’operazione è stata condotta in condizioni estreme, con l’obiettivo di studiare l’ambiente sottomarino sotto il ghiaccio. La ricerca ha coinvolto un team di esperti in immersioni in ambienti freddi.

di Ro>berta Bezzi Una spedizione subacquea, con temperature estreme, nel lago ghiacciato d'Antermoia che si trova nel massiccio del Catinaccio, appartenente al gruppo delle Dolomiti, a quota 2.500 metri. Si tratta del lago più alto delle Dolomiti e del lago più lontano da raggiungere a piedi da un centro abitato. Questa è la sfida che si appresta a compiere, fra sabato 7 e domenica 8 marzo, il team STH – Scuba Treasure Hunters, formato da tre istruttori subacquei professionisti, Davide Bubani, Andrea Masironi e Michele La Rosa (rispettivamente un bagnacavallese e due lughesi), oltre all'aiuto a terra di Fabio Stefanacci, esperto escursionista e trekker.