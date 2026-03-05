Sparatoria in una scuola in Georgia padre condannato per i delitti del figlio | ignorò i segnali di pericolo dell’FBI e gli regalò un fucile

In Georgia, un padre è stato condannato per i delitti del figlio durante una sparatoria in una scuola. I giudici hanno stabilito che Colin Gray ha ignorato i segnali di pericolo inviati dall’FBI e ha regalato un fucile al figlio. La tragedia si è verificata all’interno di un istituto scolastico, coinvolgendo il ragazzo armato.