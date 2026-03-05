Spalletti aveva previsto il pericolo 10 secondi prima del gol di Wesley | Perin e Kelly l'hanno ignorato

Spalletti aveva previsto il pericolo 10 secondi prima del gol di Wesley, osservando che l'azione di Perin avrebbe potuto creare problemi alla Juventus. Tuttavia, né Perin né Kelly hanno reagito o intercettato quella giocata, lasciando che l’avversario approfittasse dell’occasione. L’episodio si è verificato durante una partita in cui queste due decisioni sono risultate decisive nel risultato finale.

Spalletti aveva capito 10 secondi prima del gol di Wesley che quella giocata effettuata da Perin sarebbe stata pericolosissima per la Juve. Il tecnico si infuria con il portiere e Kelly.