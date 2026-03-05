L’Unione Europea ha mostrato una posizione di sostegno alla Spagna, ma con un atteggiamento cauto. Mentre Bruxelles, Parigi e Dublino esaminano le risposte possibili, i leader di Germania e Italia non hanno ancora commentato pubblicamente sulla questione. Nel frattempo, le dichiarazioni ufficiali sono poche e concentrate sui principi di solidarietà continentale senza entrare nei dettagli delle prossime mosse.

Lo scudo europeo contro la sparata di Trump sulla Spagna si alza il giorno dopo: da Bruxelles a Parigi, passando per Dublino, si misura la risposta dell’Europa alla minaccia del presidente Usa di mettere sotto embargo Madrid per non avergli concesso l’uso delle basi in Andalusia. Germania e Italia le illustri assenti. «Siamo pienamente solidali con tutti gli stati membri e, attraverso la politica commerciale comune, pronti ad agire» è la risposta affidata a uno dei portavoce della Commissione europea che fa il paio con la telefonata di solidarietà della presidente Ursula von der Leyen al premier spagnolo Pedro Sànchez dell’alto ieri, pochi minuti dopo la clamorosa dichiarazione di Trump. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Spagna: Ue solidale ma prudente. Silenzio di Merz e Meloni

Al Consiglio europeo si discute di titoli del debito Ue e Meloni fa asse con il prudente MerzCon le tensioni globali riaccese da Trump, gli eurobond tornano centrali come strumento economico e geopolitico.

Spagna e Irlanda protestano per il mancato invito al pre-vertice Ue organizzato da Meloni e MerzIl vertice pre-summit Ue sulla competitività convocato da Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever ha suscitato qualche malumore tra i leader...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spagna Ue solidale ma prudente Silenzio....

Temi più discussi: Spagna: Ue solidale ma prudente. Silenzio di Merz e Meloni; Sánchez contro Trump, scontro totale Spagna-Usa: No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?. E il silenzio di Merz ora è un caso - I video; Trump minaccia lo stop al commercio con la Spagna, Merz gli dà corda; Doppio standard Ue: condanna l'Iran ma tace sull'attacco di Israele e Stati Uniti.

Dazi, Merz: Ho detto a Trump che la Spagna è membro Ue e che i negoziati si fanno insieme(Adnkronos) – Nel colloquio con il presidente americano Donald Trump il cancelliere tedesco, Friedrich Merz ha ribadito con fermezza ... cremonaoggi.it

Trump attacca Spagna e Uk. Merz: accordi commerciali comprendano MadridIl presidente Usa ha anche detto di «non essere contento» dell’atteggiamento del Regno Unito riguardo alla guerra contro l’Iran ... ilsole24ore.com

Sánchez contro Trump, scontro totale con gli Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq». E il silenzio «complice» di Merz ora è un caso - I video x.com

La premier aveva investito molto sul rapporto personale con Friedrich Merz. Poi però è arrivato un discorso netto, durissimo, contro i movimenti Maga. La seconda preoccupazione è più silenziosa ma non meno insidiosa: riguarda Nicola Gratteri facebook