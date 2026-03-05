Spaccio e inseguimento a Monza | arrestato 33enne

Martedì sera a Monza, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo di 33 anni, cittadino marocchino irregolare, durante un inseguimento. L'uomo è stato fermato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La situazione si è svolta con un inseguimento movimentato, che ha portato all'arresto nella zona centrale della città.

Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra. Ha forzato un semaforo rosso alla vista della Volante e si è lanciato in una.

