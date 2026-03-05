Spaccio e inseguimento a Monza | arrestato 33enne

Martedì sera a Monza, gli agenti della Squadra Volante hanno intercettato un uomo di 33 anni di origine marocchina, irregolare sul territorio. Durante il fermo, il soggetto ha opposto resistenza e ha procurato lesioni a uno degli agenti. È stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra.

