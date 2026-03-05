Sottoposto alla sorveglianza speciale si allontana da casa durante la notte | arrestato

Nella notte di mercoledì 4, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 36 anni che era sottoposto alla sorveglianza speciale e si era allontanato dall’abitazione senza autorizzazione. Durante controlli di routine, le forze dell’ordine hanno verificato che l’uomo era fuori dagli orari previsti, portandolo così in custodia. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle verifiche sulle persone sottoposte a misure di prevenzione.

Il protagonista della vicenda, sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, era vincolato da un particolare obbligo: la permanenza domiciliare notturna nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7. Durante uno dei quotidiani controlli della pattuglia per la verifica dei soggetti sottoposti a restrizioni, i militari hanno notato l'assenza dell'uomo dalla propria abitazione. L'attesa è però durata poco, infatti il 36enne è stato sorpreso proprio mentre faceva rientro al domicilio, ignorando le prescrizioni imposte dal Tribunale. Una volta accertata la mancanza di qualsiasi giustificazione o autorizzazione specifica, per l'uomo è scattato l'arresto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

