Sosta selvaggia davanti al Comune multati dipendenti e un consigliere

Blitz della polizia locale contro la sosta selvaggia nelle vie attorno al palazzo comunale. In poche ore gli agenti hanno elevato circa settanta multe, colpendo anche alcuni dipendenti del Comune e un consigliere comunale. L'operazione, disposta dal comando, ha interessato le aree più trafficate del centro, dove spesso le auto vengono lasciate in doppia fila o in divieto di sosta. Le pattuglie hanno controllato anche gli spazi riservati ai mezzi di servizio e gli accessi agli uffici. Secondo quanto accertato, diversi automobilisti avevano parcheggiato in modo da ostacolare la circolazione e l'ingresso dei veicoli autorizzati.

