Sondaggi politici centrodestra in calo e referendum quasi in parità

L’ultima Supermedia dei sondaggi pubblicata da AGI e YouTrend prima del blackout di due settimane previsto in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo segnala un leggero arretramento sia per la maggioranza di centrodestra sia per il fronte del Sì alla riforma. I partiti: Fratelli d’Italia sotto il 29%. Nelle intenzioni di voto ai partiti, Fratelli d’Italia scende sotto la soglia del 29%, attestandosi al 28,8% (-0,5). In calo anche il Partito Democratico, al 21,6% (-0,5). Tra le principali variazioni spicca la crescita del Movimento 5 Stelle, che sale al 12,4% (+0,6). Continua invece la flessione della Lega, che con 6,5% (-0,6) registra il valore più basso dall’inizio della legislatura e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,7% (+0,3). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

