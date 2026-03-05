Sommergiamoli di No al referendum! Significherebbe alzare la voce come gli spagnoli

Un gruppo di cittadini invita a respingere il referendum, sostenendo che questa scelta rappresenterebbe un atto di resistenza simile a quello degli spagnoli. Secondo loro, è il momento di fare scelte chiare e di opporsi a una politica considerata troppo accondiscendente. Si tratta di un appello a manifestare dissenso contro una gestione politica ritenuta dannosa per il Paese.

Questo è il momento. E’ il tempo delle scelte nette e coerenti. Abbiamo l’occasione di rigettare al mittente questa politica vassalla, acquiescente nei confronti di un folle che sta portando il mondo intero sull’orlo della disintegrazione, dell’inferno. Abbiamo l’occasione di stravolgere un indirizzo, che non è obbligato, politico sconsiderato e incosciente che il governo delle destre ha intrapreso. Abbiamo l’occasione di dire NO al disegno di indebolimento della magistratura, ma anche a quello folle che sta travolgendo il mondo e di cui Meloni e i suoi sono solo spettatori paganti (eccome se paghiamo!). Stanno a guardare come il folle fa a pezzi ogni ordine mondiale e ogni sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

