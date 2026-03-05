Soluzioni ibride e integrate

Barcella Elettroforniture ha recentemente acquisito il ramo d’azienda ITS, ampliando così la propria offerta di soluzioni ibride e integrate. L’operazione riguarda la parte di attività di ITS, che si occupa di tecnologie e sistemi correlati. L’accordo è stato formalizzato nella seconda metà dell’anno e coinvolge le rispettive strutture aziendali. La transazione mira a rafforzare la presenza nel settore delle soluzioni tecnologiche combinate.

Barcella Elettroforniture Spa, leader del settore con sede ad Azzano San Paolo e 40 punti vendita tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, ha annunciato nell'ultima parte dell'anno l'acquisizione del ramo d'azienda ITS di Lombarda Srl, realtà attiva dagli anni Sessanta nella distribuzione di materiale idrotermosanitario, con 5 punti vendita situati tra le province di Bergamo, Milano, Como e Varese.