Soldi e potere | tocca a Khamenei Jr

Mojtaba, secondo figlio dell’ayatollah, è stato eletto come nuovo leader supremo tramite un voto online. La sua nomina segna un cambiamento importante nella guida religiosa, mentre il suo patrimonio comprende oro, diamanti, ville e un jet privato. La decisione è stata annunciata ufficialmente e segna un momento chiave nella leadership religiosa del paese.

«Bene, adesso il nostro nuovo target è lui». La felicità di Mojtaba Khamenei per essere diventato Guida suprema dell'Iran dura pochi minuti, quelli necessari per leggere il benvenuto di Benjamin Netanyahu, non dei più gentili. Il secondogenito dell'ayatollah ucciso era già stato dato per morto tre giorni fa nello stesso attentato. Neanche il tempo di riprendersi dalla notizia, «un tantino esagerata», che si ritrova un'altra volta con il bersaglio incollatogli sulla fronte dal Mossad. Il fatto deve avergli instillato sotto la abaya marrone un forte dubbio: gli 88 eletti dell'Assemblea degli esperti che lo hanno nominato leader al posto del...