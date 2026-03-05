Sofia Goggia in pista | orario pettorale e diretta TV della discesa in Val di Fassa 2026

Oggi in Val di Fassa si tiene la discesa femminile di sci alpino, parte della tappa di Coppa del Mondo 2025. Sofia Goggia è tra le atlete in pista, con orario di partenza e pettorale già stabiliti. La prova sarà trasmessa in diretta TV, attirando l’attenzione degli appassionati sulla gara delle mountain.

La competizione di discesa libera femminile in occasione della Coppa del Mondo 2025-2026 si svolgerà in una delle location più suggestive delle Alpi italiane, la Val di Fassa. La gara, programmata per il venerdì 6 marzo, rappresenta uno degli appuntamenti chiave di questa stagione di sci alpino, con la partecipazione di sette atlete italiane e altre provenienti da quindici paesi diversi. La partenza delle concorrenti è prevista a partire dalle prime ore del mattino e si concluderà intorno a mezzogiorno, offrendo uno spettacolo adrenalinico per gli appassionati di neve e velocità. La discesa femminile prenderà avvio alle ore 11.30, con le atlete divise in gruppi che partiranno ad intervalli di circa 2 minuti e 10 secondi, dal numero 1 fino al numero 15. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

