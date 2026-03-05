Smog oltre i limiti | scattano le misure contro le polveri sottili

A Rimini, le misure emergenziali contro lo smog sono tornate in vigore a partire da oggi, in conformità con il Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna. Le restrizioni sono state adottate dopo che i livelli di polveri sottili hanno superato i limiti stabiliti. Le autorità hanno deciso di intervenire per limitare le emissioni e ridurre l’inquinamento atmosferico nella zona.

Da oggi tornano in vigore a Rimini le misure emergenziali antismog previste dal Piano Aria Integrato Regionale dell'Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo il bollettino pubblicato ieri da Arpae che ha evidenziato per i prossimi giorni una previsione di superamento del limite giornaliero di Pm10, le polveri sottili tra le principali responsabili dell'inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute. Le misure resteranno attive almeno fino al prossimo giorno di controllo, fissato per domani, quando un nuovo bollettino dell'agenzia regionale stabilirà se la situazione potrà rientrare nella normalità o se sarà necessario proseguire con le restrizioni.