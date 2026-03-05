Smart working fra previsioni smentite e stretta delle aziende | la svolta passa da diritti e contrattazione

Lo smart working è stato al centro di recenti tensioni tra le aziende e i lavoratori. L’anno passato ha visto una forte diminuzione di questa modalità lavorativa, scatenando proteste nelle sedi di grandi gruppi del settore moda e lusso. La situazione ha portato a discussioni sulla contrattazione e sui diritti dei dipendenti, mentre le imprese hanno adottato misure più restrittive.

Milano, 5 marzo 2026 – La drastica riduzione dello smart working l'anno scorso aveva fatto scoppiare la protesta negli uffici di Kering, colosso dell'alta moda che controlla marchi come Gucci. Misure per "il miglioramento della conciliazione dei tempi vitalavoro dei dipendenti", come un esteso smart working, sono nell'elenco delle richieste all'Agenzia delle Entrate, avanzate dai sindacati che sono sulle barricate per il trasferimento dalla sede milanese in via Manin 25 sotto sfratto. Situazioni diverse, in diversi settori, legate dalla stessa problematica: il ritorno a una modalità di lavoro prevalentemente in presenza o una quota di lavoro agile ritenuta insufficiente.