Skialp Fest 2026 sport con un occhio alla Svizzera

In Valchiavenna si stanno preparando per lo Skialp Fest 2026, evento dedicato allo sport dello skialp. Questa sarà la seconda edizione di Skialp Homeland, che coinvolge atleti, organizzatori e appassionati del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse località della zona e prevede competizioni e attività legate alla disciplina. I dettagli sono ancora in fase di definizione.

In Valchiavenna si sta lavorando per lo Skialp Fest 2026. La seconda edizione di Skialp Homeland Montespluga Madesimo, in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo, si inserisce ufficialmente nel quadro delle attività del progetto Interreg "Spluga Bianco", iniziativa di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera che vede come soggetto capofila la Comunità montana della Valchiavenna. In continuità con il percorso avviato nel 2025, anno che ha visto a Montespluga il Kick-off ufficiale del progetto Interreg Spluga Bianco e la nascita del primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo e al freeride in un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Skialp Fest 2026, sport con un occhio alla Svizzera Sport in tv oggi (Lunedi 5 Gennaio): tanto tennis e occhio agli sport invernaliLo sport in tv in data odierna prevede il continuo della United Cup, prima competizione di tennis della stagione e che vede anche l’Italia... Sport in tv oggi (Lunedi 5 Gennaio): spada femminile, tanto tennis e occhio agli sport invernaliLo sport in tv in data odierna prevede il continuo della United Cup, prima competizione di tennis della stagione e che vede anche l’Italia... Contenuti e approfondimenti su Skialp Fest. Temi più discussi: Skialp Fest 2026, sport con un occhio alla Svizzera; SKIMO FESTIVAL 2026; Skimo Festival 2026; Skialp Fest 2026: a Montespluga l’eccellenza dello scialpinismo. Skialp Fest 2026: a Montespluga l’eccellenza dello scialpinismo(mi-lorenteggio.com) Montespluga, 2 marzo 2026 – La seconda edizione di Skialp Fest 2026 – Homeland Montespluga Madesimo, in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, si inserisce uffi ... mi-lorenteggio.com SKIALP 3 PRESOLANA 2026Save the date. L'8 marzo andrà in scena la super classica orobica. sportdimontagna.com Lezioni di sicurezza in montagna agli alunni delle scuole nel contesto di Skialp Fest 2026, che si terrà a Montespluga fra il 13 e il 15 marzo. Mai così attuale il tema, considerato lo stato in cui versa la montagna innevata - facebook.com facebook