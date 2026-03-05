In un momento di tensione politica, la sinistra ha attaccato duramente la leader di un partito di governo durante una trasmissione radiofonica, con commenti ironici e provocatori. Durante la discussione, un esponente ha chiesto a un altro di chiamare direttamente la leader per discutere. Nicola Fratoianni, leader di un partito di opposizione, ha partecipato alla conversazione, rendendo la scena ancora più vivace.

Fratoianni al delirio: "Ministro Crosetto, faccia una cortesia al Parlamento: chiami la premier, dove sta?". Tragicommedia stroncata da una nota di Ciriani in tempo reale, che annuncia che in Parlamento il presidente del Consiglio verrà mercoledì 11 marzo a riferire sulla crisi in Iran “Crosetto, chiami Meloni e le dica di venire”. Ma davvero? Il leader di Avs, Nicola Fratoianni, l’ha proprio detto nell’aula di Montecitorio? Ebbene sì, proprio così, sono alla canna del gas.Questa opposizione che ha da ridire perché la premier ha parlato in radio indica il livello del ridicolo raggiunto da Pd, Avs, M5s. Che inscenano una commediola squallida intorno all’intervista rilasciata dalla presidente del Consiglio a Rtl. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinistra grottesca contro Meloni in radio, gara all’ultimo sfondone: “E chi è Churchill che va a Radio Londra?”

Sanremo 2026 alla radio: come seguire il Festival su Rai Radio 2 e Radio 1Come da tradizione, il Festival di Sanremo può contare su una copertura senza precedenti da parte della Rai.

Schlein attacca il governo: «Ma è normale che voi venite qui e intanto Meloni va a parlare alla radio?»La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla guerra in Iran portate oggi alla Camera,...