Sindrome di Dravet | farmaco riduce le crisi fino al 91%

Un nuovo farmaco ha dimostrato di ridurre le crisi della sindrome di Dravet fino al 91% durante uno studio clinico condotto a livello internazionale. La ricerca ha coinvolto pazienti affetti dalla condizione e ha portato a risultati molto significativi nella gestione dei sintomi. Il trattamento si è rivelato efficace nel contenere gli attacchi epilettici in modo sostanziale rispetto alle terapie precedenti.

Un nuovo approccio terapeutico per la sindrome di Dravet ha mostrato una riduzione delle crisi fino al 91% in un trial clinico internazionale. Il farmaco sperimentale zorevunersen, sviluppato da Stoke Therapeutics e Biogen, agisce potenziando il gene funzionante SCN1A. I risultati provengono da uno studio condotto dall'University College London e dal Great Ormond Street Hospital, pubblicato su The New England Journal of Medicine. Ottantuno bambini tra i 2 e i 18 anni hanno partecipato alla ricerca, registrando un calo drastico delle convulsioni rispetto ai valori basali. L'intervento genetico diretto sulla causa della malattia. La sindrome di Dravet rappresenta una delle forme più severe di epilessia genetica, caratterizzata da convulsioni frequenti e ritardi nello sviluppo neurologico.