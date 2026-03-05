Sincronette riccionesi protagoniste | medaglie e piazzamenti ai regionali per la Polisportiva

La sezione di nuoto artistico della Polisportiva Riccione ha partecipato agli ultimi eventi regionali a Ravenna e Forlì, ottenendo medaglie e buoni piazzamenti. Le sincronette riccionesi, sia nel settore giovanile che in quello agonistico, sono state protagoniste di questa competizione. I risultati ottenuti indicano un andamento positivo e in crescita per il team.

La sezione di nuoto artistico di Polisportiva Riccione registra un trend in continua crescita sia nel settore giovanile che in quello agonistico La sezione di nuoto artistico di Polisportiva Riccione esce soddisfatta dagli ultimi appuntamenti regionali di Ravenna e Forlì sia con il settore giovanile che con quello agonistico: i settori sono in crescita e i risultati costanti con piazzamenti che fanno ben sperare per i prossimi campionati nazionali. “Tra le prime dieci della regione ci sono diverse nostre atlete" è il commento orgoglioso di Maria Grano, allenatrice e responsabile del settore riccionese. Le conferme erano arrivate già con le... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Pieno di medaglie per la ABC Nuoto ai Campionati regionali masterL'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val d'Elsa per le gare... Ginnastica. Solaria fa il pieno: medaglie a raffica ai Regionali SilverAsd Solaria 90 Pesaro protagonista al Campionato Regionale Individuale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltosi il 14 e 15 febbraio a...