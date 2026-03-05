L’estrazione del Simbolotto di oggi, 5 marzo 2026, si tiene alle ore 20. Si tratta di un gioco collegato alle estrazioni del Lotto, che si svolge quattro volte alla settimana, con appuntamenti programmati martedì, giovedì, venerdì e sabato. Questa sera, quindi, si attende la pubblicazione dei risultati presso i punti di raccolta e sui canali ufficiali dedicati.

LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 5 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di marzo la ruota associata al gioco è quella di Firenze. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 5 marzo 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 5 marzo 2026 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 3 marzo 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Simbolotto, estrazione di oggi 2 gennaio 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 2 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 5 Marzo 2026

Contenuti e approfondimenti su Simbolotto estrazione di oggi 5 marzo....

Temi più discussi: Lotto e Simbolotto di martedì 03 marzo 2026; Lotto, 10eLotto e Simbolotto: estrazione di Martedi 24 Febbraio 2026; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 27 febbraio: nessun 6 centrato; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 26 febbraio 2026: i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 5 marzo 2026: ecco tutti i numeri vincentiÈ tutto pronto per le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026. Come da calendario ufficiale, i concorsi serali prenderanno il via a partire dalle ore 20:00, con ... giornalelavoce.it

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 5 marzo 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 5 marzo 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

A Castel San Niccolò centrata una cinquina Simbolotto da oltre 54mila euro x.com

Esulta la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio ad Aversa, un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da ben 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita, che è più alta dell’anno, è stata registrata nel punto vendita di Via Giusep - facebook.com facebook