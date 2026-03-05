Silvestrini assolto i difensori | Anni di indicibili sofferenze Ha affrontato tutto a testa alta

Gli avvocati Luigi Covella e Leonardo Pace hanno annunciato l’assoluzione di Alessandro Silvestrini, giudice in pensione di Lecce coinvolto in un’indagine riguardante un presunto sistema di favori illeciti. I legali hanno sottolineato che l’esito del procedimento non li ha sorpresi e hanno aggiunto che il loro assistito ha affrontato il processo con dignità, vivendo anni di sofferenze indicibili.

Gli avvocati Covella e Pace: "L'esito non ci sorprende, era stato anticipato dal gip e dal Riesame". La difesa del commercialista Liaci: "Intercettazioni mal trascritte alla base di accuse infondate". Errede: "L'elefante ha partorito un topolino" Ma l'assoluzione non dissolve il peso di questi anni: "La sentenza di oggi, pur a lui favorevole, non cancella l'amarezza per questi anni di indicibili sofferenze personali, sociali, professionali, mai del tutto compensate dagli attestati di stima che ha continuato a riscuotere, senza soluzione di continuità, per l'intero corso del processo. Un processo affrontato fin dal primo giorno a testa alta, senza mai perdere la fiducia nei giudici che di volta in volta si sono occupati di lui", concludono i difensori.

