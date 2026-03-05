Siglato accordo tra Regione e Arpa | Così tuteleremo la biodiversità marina e terrestre

La Regione e Arpa hanno firmato un accordo per monitorare la biodiversità marina e terrestre in Sicilia. L’obiettivo è controllare le aree di pregio naturalistico e avviare azioni di tutela per preservare gli ecosistemi più sensibili. L’intesa prevede l’uso di strumenti e metodologie specifiche per raccogliere dati e garantire la tutela dell’ambiente naturale dell’isola.

Le dichiarazioni dell'assessore Giusi Savarino: "Azioni concrete per salvaguardia territori di pregio naturalistico". Verrà anche realizzata la Carta della Rete ecologica siciliana. L’intesa avrà una durata di 42 mesi, fino al 30 giugno 2029 Monitorare la biodiversità marina e terrestre in Sicilia e avviare azioni di tutela delle aree di pregio naturalistico. È questo l’obiettivo dell’accordo, con una dotazione finanziaria di 16,4 milioni di euro, firmato oggi tra il dipartimento regionale dell’Ambiente, rappresentato dal dirigente generale Calogero Beringheli, e l’Arpa Sicilia, con il direttore generale Vincenzo Infantino, alla presenza dell’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ambiente, accordo Regione-Arpa per tutelare la biodiversità marina e terrestre

