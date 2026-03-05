Sigfrido Ranucci al Castello Scaligero di Villafranca di Verona | Diario di un trapezista

Sigfrido Ranucci, giornalista della Rai e conduttore di Report dal 2017, sarà protagonista di uno spettacolo intitolato “Diario di un trapezista” al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. L’evento fa parte di una serie di iniziative estive e vedrà Ranucci esibirsi in alcune suggestive location all’aperto. La rappresentazione è prevista in date ancora da confermare.

