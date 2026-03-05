Siena-Macerata 1-3 | la Fisiomed allunga il vantaggio sulla zona retrocessione

Nella partita tra Banca Macerata Fisiomed e Siena, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-1. La sfida si è giocata con grande intensità e le due formazioni hanno mostrato un buon livello di gioco. Con questa vittoria, la squadra di Macerata ha aumentato il vantaggio sulla zona retrocessione in classifica.

Una sfida di grande intensità ha visto protagoniste le formazioni di banca macerata fisiomed e siena, in un incontro che ha evidenziato l'equilibrio e la determinazione delle squadre coinvolte. Questo confronto, valido per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca, ha regalato un'esempio di volley combattuto e ricco di spunti tecnici di rilievo, con i biancorossi che sono riusciti a strappare una vittoria fondamentale in chiave classifica e morale. La partita si è conclusa con il risultato di tre set a uno in favore dei biancorossi, che si sono imposti con i parziali di 25-22, 21-25, 21-25 e 20-25. La vittoria assume un ruolo importante considerando il contesto della classifica, portando Macerata a 27 punti, con un margine di tre lunghezze sulla zona retrocessione, attualmente occupata dalla squadra toscana.