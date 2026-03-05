Siena-Bettolle incidente sul raccordo | scontro fra due furgoni che si ribaltano Feriti i conducenti

Stamattina lungo il raccordo Siena-Bettolle due furgoni si sono scontrati e sono finiti su un lato. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e l'area circostante, assicurando la fluidità del traffico fino alla rimozione dei mezzi coinvolti. I conducenti dei furgoni sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per le cure.

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti oggi, 5 marzo 2026, sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, all'altezza del km 14+800, per un incidente stradale che ha coinvolto due furgoni. A seguito dello scontro, entrambi i mezzi si sono ribaltati. I conducenti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area dell'intervento, garantendo la sicurezza della circolazione fino alla rimozione dei mezzi.

