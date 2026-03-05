Sicurezza a Lecco Patto per il Nord | Basta chiacchiere tolleranza zero e controlli

A Lecco la sicurezza resta al centro del dibattito pubblico dopo i recenti episodi violenti che hanno attirato l’attenzione nazionale. Il Patto per il Nord ha annunciato misure concrete, con una posizione ferma sulla tolleranza zero e un aumento dei controlli nelle aree più a rischio. La questione viene discussa in modo aperto e diretto, senza lasciar spazio a parole vuote.

"Bodega e Colombo in campo: applicheremo la teoria delle 'Broken Windows' contro il degrado. Chi ironizzò sui nostri avvertimenti oggi ha responsabilità enormi" Il tema della sicurezza è l'assoluta priorità per Lecco, come impongono i recenti e gravissimi fatti di sangue che hanno purtroppo trascinato la nostra città nelle cronache nazionali. In vista delle imminenti elezioni amministrative, il Patto per il Nord chiarisce fin da subito la propria posizione: la sicurezza sarà il tema principale e imprescindibile della nostra sfida elettorale. Scendiamo in campo con l'autorevolezza di chi conosce profondamente il territorio e propone soluzioni concrete, schierando l'esperienza di Lorenzo Bodega e Giovanni Colombo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Elezioni a Lecco: Patto per il Nord scende in campo. "Basta sondaggi per la 'cadrega'"In una fase politica locale caratterizzata da cicliche frammentazioni e dibattiti surreali, Patto per il Nord ufficializza il proprio impegno diretto...

Sicurezza a Lecco, Losi (PPN): "Non siamo una zona franca. Basta tolleranza, riprendiamoci la città"La città di Lecco sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente sul fronte dell'ordine pubblico.

Una raccolta di contenuti su Sicurezza a Lecco Patto per il Nord....

Temi più discussi: Patto Anci e Questura contro i pirati del web: Mettere in sicurezza i dati dei comuni e dei cittadini; Elezioni Lecco, l’ex sindaco Bodega: Centrodestra, serve un passo indietro di tutti i candidati; Rocca dell'Innominato: patto Lecco-Vercurago - CIRCONDARIO - Home.

Sicurezza a Lecco? «Basta chiacchiere»Lecco (Lècch) - Patto per il Nord si fa sentre sull'insicurezza a lecco con l'intervento del suo candidato sindaco Giovanni Colombo e di Lorenzo Bodega, uno dei sindaci più amati della storia lecchese ... corrieredilecco.it

Sicurezza a Lecco: dopo il grave episodio, arriva il pugno duro in zona stazioneSi è svolto, mercoledì 5 Marzo, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto dal Sindaco ... resegoneonline.it

Sicurezza a Salerno, allarme furti nei negozi: confronto in Questura con l’associazione Torrione Eventi - facebook.com facebook

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio #Tajani dichiara: "Purtroppo sono anni che molte cose accadono al di fuori del diritto internazionale. Chi dovrebbe garantirlo, cioè le Nazioni Unite, vedono nel Consiglio di sicurezza un Paese (Russia, ndr) che ha i x.com