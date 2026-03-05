Sic transit gloria mundi la papessa torna al Teatro Camploy a 10 anni dal debutto

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) L’Altro Teatro City – vetrina delle produzioni della rete di teatro professionista veronese RSVP – ospita il ritorno di Sic Transit Gloria Mundi, La Papessa, spettacolo cardine della produzione contemporanea di teatro civile ideato da Alberto Rizzi e interpretato da Chiara Mascalzoni. Lo spettacolo, prodotto da Ippogrifo Produzioni, celebra 10 anni dal suo debutto con una nuova rappresentazione al Teatro Camploy di Verona, nell’ambito della rassegna RSVP, con il sostegno del Comune di Verona. Il monologo immagina l’elezione di una donna al soglio pontificio, Papa Elisabetta I, come chiave narrativa per riflettere sulla condizione femminile nella società occidentale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: A quasi due anni dal debutto in prima nazionale torna “Fantozzi. Una tragedia” al Teatro Chiesa

Musica e sociale per la salute mentale al Teatro CamployL’Associazione Medici per Strada APS, in collaborazione con la Circoscrizione 1^, torna al Teatro Camploy con "Musical-Mente" (la salute mentale,...