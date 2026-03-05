Sì sono un cyberbullo Il 4,5% degli adolescenti lo ammette

Secondo un’indagine condotta nel 2025 in Toscana, il 4,5% degli adolescenti ha ammesso di aver preso parte a comportamenti di bullismo o cyberbullismo. La ricerca ha coinvolto giovani di diverse città della regione, evidenziando una presenza significativa di questo fenomeno anche tra i più giovani. I dati sono stati raccolti tramite questionari somministrati nelle scuole locali.

Firenze, 5 marzo 2026 – In Toscana, secondo un’indagine del 2025, il 4,5% degli adolescenti afferma di aver agito come bullo o cyberbullo. Sono alcuni dei dati al centro del libro “Alla ricerca della sicurezza perduta-Conoscere e superare l’insicurezza personale” di Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, pubblicato a novembre 2025 dalla casa editrice Ponte alle Grazie. «Tali atti – spiega Nardone – paradossalmente, possono essere manifestazione di insicurezza. Le forme attraverso cui l’insicurezza personale si esprime e diventa persistente sono numerose, diversificate e spesso tutt’altro che evidenti, poiché mascherate da atteggiamenti e comportamenti che appaiono come il loro opposto». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo studente è aggressivo, i genitori non mandano i figli a scuola: lo sciopero anti-bullo non si fermaGrosseto, 17 febbraio 2026 – Anche oggi quasi tutti gli alunni della prima media di una scuola a Grosseto sono rimasti a casa.

